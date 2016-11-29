За оскорбление в интернете президента Азербайджана предусматривается уголовная ответственность

Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ В Азербайджане за клевету и оскорбление людей с использованием поддельных профилей, аккаунтов или же фальшивых имен пользователей предусматривается наказание.

Как сообщает Report, в связи с этим на сегодняшнем пленарном заседании парламента было предложено внести в ст.148 (оскорбление) УК дополнительный пункт.

Согласно дополнениям, лица, занимающиеся клеветой или оскорблениями, используя фальшивые имена пользователей, фальшивые профили или счета в интернете, будут наказаны в виде штрафа на сумму от 1000 до 1500 манатов, или общественных работ сроком от 360 до 480 часов, или исправительных работ сроком до двух лет, либо в виде лишения свободы сроком до одного года.

Отметим, что в данной статье под фразой "фальшивые имена пользователей, фальшивые профили или счета в интернете" подразумеваются имена, профили или же счета, созданные с помощью данных других лиц без их согласия.

Кроме того, предложено внесение изменений в ст. 323 кодекса.

Согласно проекту изменений, за попытку опорочить честь и достоинство главы государства - президента Азербайджанской Республики путем использования фальшивых имен пользователей, фальшивых профилей или счетов в интернете, будет взиматься штраф в размере от 1 000 до 1 500 манатов или же лишение свободы сроком до 3 лет.

Проект изменений был вынесен на голосование и принят.