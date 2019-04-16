Ядигяр Садыглы: С согласия Арифа Гаджилы против меня проводится кампания

Член Дивана партии "Мусават" Ядигяр Садыглы выступил с обвинениями в адрес башгана партии Арифа Гаджилы.

Как сообщает Report, на своей странице в фейсбук Я.Садыглы написал, что Ариф Гаджилы, как и обещал, вынес борьбу за пределы оппозиции, однако направил ее не против власти, а внутрь партии.

"В закрытой группе членов партии "Мусават" в соцсети с согласия Арифа Гаджилы против меня проводится кампания, меня называют предателем, участвующим в расколе "Мусават", подученным человеком. Не спрашивайте, кто замешан в этом. Многих из них вы не знаете, а в их профиле нет ни одного слова против власти", - написал Я.Садыглы.

Отметим, что некоторое время назад Я.Садыглы подал в отставку с поста заместителя башгана партии.