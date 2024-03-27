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Возвращающаяся в родной город жительница Физули: Трудные дни остались позади

Возвращающаяся в родной город жительница Физули: Трудные дни остались позади Когда я покидал Физули, мне было 38 лет. Теперь мне 71. Слава Аллаху, трудные дни остались позади.
Внутренняя политика
27 марта 2024 г. 07:06
Возвращающаяся в родной город жительница Физули: Трудные дни остались позади

Когда я покидала Физули, мне было 38 лет. Теперь мне 71. Слава Аллаху, трудные дни остались позади.

Об этом Report сказала бывшая вынужденная переселенка из Физулинского района Махмур Гусейнова в преддверии возвращения в родной город.

Она отметила, что историческая победа азербайджанской армии в Отечественной войне всегда останется в памяти нашего народа, и последующие поколения с гордостью будут о ней вспоминать.

"Выражаю признательность главе государства, президенту Ильхаму Алиеву, что подарил нам радость этой победы, желаю упокоения душ шехидов, крепкого здоровья гази, которые пролили кровь во имя освобождения наших земель. Сегодня для нас особенный день, мы возвращаемся в родной город. Там для нас созданы все необходимые условия", - добавила М.Гусейнова.

Напомним, что сегодня в Физули отправился очередной миграционный караван.

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Версия на азербайджанском языке Füzuliyə qayıdan sakin: Çətin günlər geridə qaldı

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