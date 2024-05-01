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Президент Азербайджана: Как принимающая сторона COP29, мы видим свою роль в наведении мостов

Президент Азербайджана: Как принимающая сторона COP29, мы видим свою роль в наведении мостов Азербайджан был единогласно избран страной-хозяйкой COP29. Теперь мы видим свою роль в наведении мостов.
Внутренняя политика
1 мая 2024 г. 11:24
Президент Азербайджана: Как принимающая сторона COP29, мы видим свою роль в наведении мостов

Азербайджан был единогласно избран страной-хозяйкой COP29. Теперь мы видим свою роль в наведении мостов.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев cказал в выступлении на церемонии открытия VI Всемирного форума по межкультурному диалогу "Диалог ради мира и глобальной безопасности", начавшего работу 1 мая в Баку.

Напомнив, что Азербайджан может многое сделать благодаря своей истории, географии, взаимоотношениям с европейскими институтами, а также географическому расположению между Востоком и Западом, глава государства отметил: "Помимо обсуждения финансовых вопросов, которые и так будут главной темой СОР29, нам нужны солидарность и взаимное доверие".

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan lideri: COP29-a ev sahibi kimi biz indi rolumuzu körpülərin salınmasında görürük

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