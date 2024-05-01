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Президент: Межкультурный диалог в Азербайджане всегда был очень позитивным

Президент: Межкультурный диалог в Азербайджане всегда был очень позитивным Президент: Межкультурный диалог в Азербайджане всегда был очень позитивным
Внутренняя политика
1 мая 2024 г. 10:48
Президент: Межкультурный диалог в Азербайджане всегда был очень позитивным

Одним из факторов мира, стабильности и солидарности в азербайджанском обществе является именно культурное разнообразие и взаимоуважение.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в выступлении на церемонии открытия VI Всемирного форума по межкультурному диалогу "Диалог ради мира и глобальной безопасности", начавшего работу 1 мая в Баку.

"Межкультурный диалог в Азербайджане всегда был очень позитивным", - отметил глава государства, подчеркнув, что мы демонстрируем это и в нашей повседневной жизни. Президент сказал, что для граждан Азербайджана мультикультурализм – это не абстрактное понятие, а образ жизни.

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Версия на азербайджанском языке Prezident: Azərbaycanda mədəniyyətlərarası dialoq hər zaman müsbət olub

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