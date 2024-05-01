Президент Азербайджана: Мы твердо привержены многосторонности

Мы твердо привержены многосторонности. Мы продвигали ценности многосторонности в Движении неприсоединения с 2019 года вплоть до начала этого года.

Мы твердо привержены многосторонности. Мы продвигали ценности многосторонности в Движении неприсоединения с 2019 года вплоть до начала этого года.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев cказал в выступлении на церемонии открытия VI Всемирного форума по межкультурному диалогу "Диалог ради мира и глобальной безопасности", начавшего работу 1 мая в Баку.

Подчеркнув, что в период председательства в Движении неприсоединения Азербайджан предпринял важные шаги в деле институционализации этого глобального учреждения, а также напомнив о создании по инициативе нашей страны Парламентской сети, Молодежной организации и Женской платформы Движения неприсоединения, глава государства сказал: "Уверен, что институционализация Движения неприсоединения будет продолжаться и в будущем".