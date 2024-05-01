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Президент Азербайджана: Мы твердо привержены многосторонности

Президент Азербайджана: Мы твердо привержены многосторонности Мы твердо привержены многосторонности. Мы продвигали ценности многосторонности в Движении неприсоединения с 2019 года вплоть до начала этого года.
Внутренняя политика
1 мая 2024 г. 11:00
Президент Азербайджана: Мы твердо привержены многосторонности

Мы твердо привержены многосторонности. Мы продвигали ценности многосторонности в Движении неприсоединения с 2019 года вплоть до начала этого года.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев cказал в выступлении на церемонии открытия VI Всемирного форума по межкультурному диалогу "Диалог ради мира и глобальной безопасности", начавшего работу 1 мая в Баку.

Подчеркнув, что в период председательства в Движении неприсоединения Азербайджан предпринял важные шаги в деле институционализации этого глобального учреждения, а также напомнив о создании по инициативе нашей страны Парламентской сети, Молодежной организации и Женской платформы Движения неприсоединения, глава государства сказал: "Уверен, что институционализация Движения неприсоединения будет продолжаться и в будущем".

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Версия на английском языке Azerbaijani President: We are strongly committed to multilateralism
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan lideri: Biz çoxtərəfliliyə qəti şəkildə sadiqik

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