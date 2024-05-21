В Баку прошла церемония прощания с шехидом Первой Карабахской войны Эльшаном Хасыевым

В Баку прошла церемония прощания с Эльшаном Назрали оглу Хасыевым, считавшимся пропавшим без вести во время Первой Карабахской войны и похороненном как неизвестный шехид на Аллее шехидов в Гяндже.
Как сообщает Report, останки шехида были переданы его семье в поселок Забрат Сабунчинского района города Баку.
В церемонии приняли участие члены его семьи и представители общественности.
Останки шехида будут захоронены на Аллее шехидов в поселке Бакиханов Сабунчинского района Баку.
Отметим, что Хасыев родился 8 апреля 1968 года в поселке Кюрдаханы Сабунчинского района Баку. Во время Первой Карабахской войны он отправился на фронт добровольцем. Останки похороненного в Гяндже шехида были идентифицированы 30 лет спустя.