О нас

В Баку прошла церемония прощания с шехидом Первой Карабахской войны Эльшаном Хасыевым

В Баку прошла церемония прощания с шехидом Первой Карабахской войны Эльшаном Хасыевым В Баку прошла церемония прощания с Эльшаном Назрали оглу Хасыевым, считавшимся пропавшим без вести во время первой Карабахской войны и похороненном как неизвестный шехид на Аллее Шехидов в Гяндже.
Внутренняя политика
21 мая 2024 г. 11:55
В Баку прошла церемония прощания с шехидом Первой Карабахской войны Эльшаном Хасыевым

В Баку прошла церемония прощания с Эльшаном Назрали оглу Хасыевым, считавшимся пропавшим без вести во время Первой Карабахской войны и похороненном как неизвестный шехид на Аллее шехидов в Гяндже.

Как сообщает Report, останки шехида были переданы его семье в поселок Забрат Сабунчинского района города Баку.

В церемонии приняли участие члены его семьи и представители общественности.

Останки шехида будут захоронены на Аллее шехидов в поселке Бакиханов Сабунчинского района Баку.

Отметим, что Хасыев родился 8 апреля 1968 года в поселке Кюрдаханы Сабунчинского района Баку. Во время Первой Карабахской войны он отправился на фронт добровольцем. Останки похороненного в Гяндже шехида были идентифицированы 30 лет спустя.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda Birinci Qarabağ müharibəsinin şəhidi Elşən Xasiyev dəfn edilib - YENİLƏNİB

Другие новости из категории

У посольства Ирана в Баку чтят память погибших в авиакатастрофе
ФотоУ посольства Ирана в Баку чтят память погибших в авиакатастрофе
20 мая 2024 г. 20:05
Руководители НПО возложили цветы перед зданием посольства Ирана в Азербайджане
ФотоРуководители НПО возложили цветы перед зданием посольства Ирана в Азербайджане
20 мая 2024 г. 19:33
В поселок Миндживан на первом этапе вернутся 3 тыс. 146 жителей
В поселок Миндживан на первом этапе вернутся 3 тыс. 146 жителей
20 мая 2024 г. 18:30
В Агдаме при финансовой поддержке Фонда возрождения Карабаха будет восстановлен комплекс Имарет
В Агдаме при финансовой поддержке Фонда возрождения Карабаха будет восстановлен комплекс "Имарет"
20 мая 2024 г. 17:35
Президент Азербайджана подписал распоряжение о призыве на срочную действительную военную службу
Президент Азербайджана подписал распоряжение о призыве на срочную действительную военную службу
20 мая 2024 г. 17:28
Назначен ректор Карабахского университета
Назначен ректор Карабахского университета
20 мая 2024 г. 16:59
В Азербайджане предлагается передать полиции полномочия по выдаче охранных ордеров
В Азербайджане предлагается передать полиции полномочия по выдаче охранных ордеров
20 мая 2024 г. 15:43
В Азербайджане 9 мужчинам выданы охранные ордера 
В Азербайджане 9 мужчинам выданы охранные ордера 
20 мая 2024 г. 15:33
В Зангилане будут проложены дороги общей протяженностью 31 км, велосипедные и пешеходные полосы 
ФотоВ Зангилане будут проложены дороги общей протяженностью 31 км, велосипедные и пешеходные полосы 
20 мая 2024 г. 15:18
В Азербайджане 88 женщин привлечены к ответственности за совершение домашнего насилия
В Азербайджане 88 женщин привлечены к ответственности за совершение домашнего насилия
20 мая 2024 г. 15:16

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi