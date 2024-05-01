О нас

Президент: Сейчас мы движемся к миру

Президент: Сейчас мы движемся к миру Президент: Сейчас мы движемся к миру
Внутренняя политика
1 мая 2024 г. 11:50
Президент: Сейчас мы движемся к миру

Президент Азербайджана Ильхам Алиев на церемонии открытия VI Всемирного форума по межкультурному диалогу "Диалог ради мира и глобальной безопасности", начавшего работу 1 мая в Баку, рассказал о ситуации в регионе после войны в выступлении.

Как сообщает Report, глава государства подчеркнул, что Азербайджан работает очень активно, предложил Армении начать переговоры по мирному соглашению и даже разработал основные принципы и проект мирного соглашения.

Заявив, что Азербайджан полностью восстановил свой суверенитет в сентябре прошлого года, президент Ильхам Алиев также отметил, что, несмотря на необоснованные политические атаки на нашу страну, Азербайджан все же предложил мир. Он добавил, что сейчас наблюдаются позитивные тренды и мы движемся к миру.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan lideri: İndi biz sülhə doğru gedirik

Экслюзивные новости

Политолог: Казахстан заинтересован в продвижении мира и стабильности на Южном Кавказе
Политолог: Казахстан заинтересован в продвижении мира и стабильности на Южном Кавказе
30 апреля 2024 г. 10:05
Эксперт: Нефтедобывающие страны демонстрируют приверженность устойчивости, принимая у себя COP
Эксперт: Нефтедобывающие страны демонстрируют приверженность устойчивости, принимая у себя COP
29 апреля 2024 г. 14:07
SOCAR не намерен отказываться от участия в израильском проекте  
SOCAR не намерен отказываться от участия в израильском проекте  
26 апреля 2024 г. 09:51
SOCAR изучает возможность совместной зарубежной деятельности с венгерской MOL 
SOCAR изучает возможность совместной зарубежной деятельности с венгерской MOL 
26 апреля 2024 г. 09:40
Глава комитета парламента Турции: Франция и США обеспокоены освобождением Карабаха от оккупации
Глава комитета парламента Турции: Франция и США обеспокоены освобождением Карабаха от оккупации
25 апреля 2024 г. 16:04
Андрей Боич: Петерсбергский климатический диалог даст четкие ориентиры для СОР29
Андрей Боич: Петерсбергский климатический диалог даст четкие ориентиры для СОР29
23 апреля 2024 г. 12:22
Эксперт: СОР29 может стать платформой для сотрудничества по водородным топливным элементам 
Эксперт: СОР29 может стать платформой для сотрудничества по водородным топливным элементам 
22 апреля 2024 г. 15:45
Председатель парламента Малайзии совершит визит в Азербайджан
Председатель парламента Малайзии совершит визит в Азербайджан
22 апреля 2024 г. 14:46
ЕК: Председательство Азербайджана сыграет ключевую роль в объединении усилий по сокращению выбросов
ЕК: Председательство Азербайджана сыграет ключевую роль в объединении усилий по сокращению выбросов
22 апреля 2024 г. 11:55
Посол: Латвия изучает возможности помощи Азербайджану в сфере разминирования
ФотоПосол: Латвия изучает возможности помощи Азербайджану в сфере разминирования
19 апреля 2024 г. 14:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi