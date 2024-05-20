У посольства Ирана в Баку чтят память погибших в авиакатастрофе

Перед зданием посольства Ирана в Азербайджане создан уголок в память о погибших в авиакатастрофе 19 мая.

Перед зданием посольства Ирана в Азербайджане создан уголок в память о погибших в авиакатастрофе 19 мая.

Как сообщает Report, граждане страны выражают поддержку иранскому народу в связи с трагической гибелью в авиакатастрофе президента Исламской Республики Иран Ибрагима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдуллахиана и других сопровождавших их лиц.

Жители возлагают цветы к мемориальному уголку, чтя память жертв трагедии.

Напомним, что 19 мая вертолет президента Ирана Ибрагима Раиси совершил жесткую посадку недалеко от города Верзеган, недалеко от ирано-азербайджанской границы. В аварии погибли все пассажиры и члены экипажа. В Иране объявлен пятидневный траур.