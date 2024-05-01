ЦИК завтра рассмотрит вопрос депутатского мандата Рамина Мамедова

На заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) 2 мая будет рассмотрен вопрос об аннулировании депутатского мандата Рамина Мамедова.

На заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) 2 мая будет рассмотрен вопрос об аннулировании депутатского мандата Рамина Мамедова.

Как сообщает Report, согласно части 4 статьи 89 Конституции, депутат Милли Меджлиса лишается мандата, если он занимает должность в государственных органах, становится религиозным деятелем, занимается предпринимательской, коммерческой и иной оплачиваемой деятельностью (за исключением научной, педагогической и творческой).

Отметим, что 8 апреля распоряжением президента Ильхама Алиева Р.Мамедов назначен председателем Государственного комитета по работе с религиозными структурами.