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Ильхам Алиев: Азербайджан обеспечил мир посредством войны, и этот вопрос должен быть основательно исследован

Ильхам Алиев: Азербайджан обеспечил мир посредством войны, и этот вопрос должен быть основательно исследован Азербайджан обеспечил мир посредством войны. Считаю, что этот вопрос следует тщательно исследовать.
Внутренняя политика
1 мая 2024 г. 11:37
Ильхам Алиев: Азербайджан обеспечил мир посредством войны, и этот вопрос должен быть основательно исследован

Азербайджан обеспечил мир посредством войны. Считаю, что этот вопрос следует тщательно исследовать.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев cказал в выступлении на церемонии открытия VI Всемирного форума по межкультурному диалогу "Диалог ради мира и глобальной безопасности", начавшего работу 1 мая в Баку.

Напомнив, что международные организации приняли резолюции и решения о прекращении оккупации Армении, глава государства добавил: "Те, кто принимал резолюции, ничего не сделали для их реализации. Тогда мы вынуждены были добиться мира посредством войны. В 2020 году по итогам 44-дневной Отечественной войны мы освободили большую часть наших территорий. А в сентябре прошлого года мы полностью восстановили нашу территориальную целостность и суверенитет".

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: Azərbaycan sülhü müharibə vasitəsilə təmin etdi və bu, lazımınca nəzərdən keçirilməlidir

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