Ильхам Алиев: Азербайджан обеспечил мир посредством войны, и этот вопрос должен быть основательно исследован

Азербайджан обеспечил мир посредством войны. Считаю, что этот вопрос следует тщательно исследовать.

Азербайджан обеспечил мир посредством войны. Считаю, что этот вопрос следует тщательно исследовать.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев cказал в выступлении на церемонии открытия VI Всемирного форума по межкультурному диалогу "Диалог ради мира и глобальной безопасности", начавшего работу 1 мая в Баку.

Напомнив, что международные организации приняли резолюции и решения о прекращении оккупации Армении, глава государства добавил: "Те, кто принимал резолюции, ничего не сделали для их реализации. Тогда мы вынуждены были добиться мира посредством войны. В 2020 году по итогам 44-дневной Отечественной войны мы освободили большую часть наших территорий. А в сентябре прошлого года мы полностью восстановили нашу территориальную целостность и суверенитет".