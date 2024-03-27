Очередная группа бывших вынужденных переселенцев выехала в родной Физули

В соответствии с поручением президента Азербайджана Ильхама Алиева в восстанавливаемый город Физули отправлена очередная группа бывших вынужденных переселенцев.

В соответствии с поручением президента Азербайджана Ильхама Алиева в восстанавливаемый город Физули отправлена очередная группа бывших вынужденных переселенцев.

Как сообщает Report , физулинцы, ранее временно расселенные в общежитиях, санаториях, детских лагерях, недостроенных и административных зданиях в различных районах республики, выехали в родные края 27 марта из жилого комплекса "Гобу Парк 3" в Гарадагском районе Баку.

На данном этапе в Физули возвращаются 134 человека в составе 35 семей.

В результате блестящей победы азербайджанской армии в Отечественной войне под руководством Верховного главнокомандующего у бывших вынужденных переселенцев появилась возможность добровольно, безопасно и достойно вернуться на родину спустя 30 лет.

Жители города Физули, который становится еще красивее, выразили признательность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за всестороннюю государственную заботу, а также поблагодарили отважную азербайджанскую армию за освобождение наших земель от оккупации, пожелали упокоения душ шехидов, погибших во имя этой высокой цели.

Отметим, что к настоящему времени в Физули обеспечено постоянное проживание 631 семьи (2 379 человек).