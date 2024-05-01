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Рамин Мамедов: В Азербайджане сформирована образцовая среда сосуществования

Рамин Мамедов: В Азербайджане сформирована образцовая среда сосуществования В Азербайджане сформирована образцовая среда сосуществования, наряду с мечетями, уделяется внимание христианским и еврейским религиозно-духовным памятникам.
Внутренняя политика
1 мая 2024 г. 20:53
Рамин Мамедов: В Азербайджане сформирована образцовая среда сосуществования

В Азербайджане сформирована образцовая среда сосуществования, наряду с мечетями, уделяется внимание христианским и еврейским религиозно-духовным памятникам.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Государственного комитета по работе с религиозными структурами (ГКРРС) Рамин Мамедов на встрече с главным раввином России Берлом Лазаром, который находится с визитом в Азербайджане с целью участия в VI Всемирном форуме межкультурного диалога в Баку.

Председатель ГКРРС отметил, что в результате целенаправленной и дальновидной политики президента Ильхама Алиева традиции толерантности развились и стали частью государственной политики.

Главный раввин России Берл Лазар отметил, что богатый опыт мультикультурализма, образцовые толерантные качества азербайджанского народа признаны и высоко ценятся на международном уровне.

В то же время в рамках встречи был затронут ряд вопросов, касающихся межрелигиозного диалога. Были обсуждены новые реалии, вызовы, в том числе перспективы и возможности межрелигиозного диалога на мировом уровне.

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Версия на азербайджанском языке ФотоRamin Məmmədov: Azərbaycanda nümunəvi birgəyaşayış mühiti formalaşdırılıb

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