Рамин Мамедов: В Азербайджане сформирована образцовая среда сосуществования

В Азербайджане сформирована образцовая среда сосуществования, наряду с мечетями, уделяется внимание христианским и еврейским религиозно-духовным памятникам.

В Азербайджане сформирована образцовая среда сосуществования, наряду с мечетями, уделяется внимание христианским и еврейским религиозно-духовным памятникам.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Государственного комитета по работе с религиозными структурами (ГКРРС) Рамин Мамедов на встрече с главным раввином России Берлом Лазаром, который находится с визитом в Азербайджане с целью участия в VI Всемирном форуме межкультурного диалога в Баку.

Председатель ГКРРС отметил, что в результате целенаправленной и дальновидной политики президента Ильхама Алиева традиции толерантности развились и стали частью государственной политики.

Главный раввин России Берл Лазар отметил, что богатый опыт мультикультурализма, образцовые толерантные качества азербайджанского народа признаны и высоко ценятся на международном уровне.

В то же время в рамках встречи был затронут ряд вопросов, касающихся межрелигиозного диалога. Были обсуждены новые реалии, вызовы, в том числе перспективы и возможности межрелигиозного диалога на мировом уровне.