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Президент: В XXI веке мы не можем позволить некоторым крупным европейским странам относиться к другим странам как к колониям

Президент: В XXI веке мы не можем позволить некоторым крупным европейским странам относиться к другим странам как к колониям Мы не можем позволить, чтобы в XXI веке некоторые крупные европейские страны относились к другим странам как к колониям. Когда мы поднимали этот вопрос на международном уровне, а также во время нашего председательства в Движении неприсоединения, мы делали
Внутренняя политика
1 мая 2024 г. 11:20
Президент: В XXI веке мы не можем позволить некоторым крупным европейским странам относиться к другим странам как к колониям

Мы не можем позволить, чтобы в XXI веке некоторые крупные европейские страны относились к другим странам как к колониям. Когда мы поднимали этот вопрос на международном уровне, а также во время нашего председательства в Движении неприсоединения, мы делали это не потому, что были против какой-либо страны, а потому, что защищали справедливость и международное право.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе выступления на церемонии открытия VI Всемирного форума по межкультурному диалогу "Диалог ради мира и глобальной безопасности", начавшего работу 1 мая в Баку.

"Мир не должен закрывать глаза на отвратительную практику неоколониализма. Это ведет к насильственной ассимиляции, как это происходит, например, на более чем десяти заморских территориях Франции. Это неприемлемо и этому должен быть положен конец", - отметил глава государства.

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Версия на азербайджанском языке Prezident: Biz imkan verə bilmərik ki, XXI əsrdə Avropanın bəzi ölkələri digər xalqlara müstəmləkə kimi yanaşsın

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