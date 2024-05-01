ANAMA: В апреле на освобожденных территориях обезврежены 332 мины

Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) в апреле этого года обнаружило на освобожденных от оккупации территориях 332 мины.

Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) в апреле этого года обнаружило на освобожденных от оккупации территориях 332 мины.

Как сообщили Report в ANAMA, в прошлом месяце на освобожденных территориях обнаружены и обезврежены 141 противотанковая мина, 191 противопехотная мина, 2502 неразорвавшихся боеприпаса.

Разминирована территория площадью 6038,9 га.

Отметим, что операции по разминированию проводились ANAMA, Министерством обороны, Министерством по чрезвычайным ситуациям и Государственной пограничной службой.