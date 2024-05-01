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ANAMA: В апреле на освобожденных территориях обезврежены 332 мины

ANAMA: В апреле на освобожденных территориях обезврежены 332 мины Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) в апреле этого года обнаружило на освобожденных от оккупации территориях 332 мины.
Внутренняя политика
1 мая 2024 г. 15:14
ANAMA: В апреле на освобожденных территориях обезврежены 332 мины

Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) в апреле этого года обнаружило на освобожденных от оккупации территориях 332 мины.

Как сообщили Report в ANAMA, в прошлом месяце на освобожденных территориях обнаружены и обезврежены 141 противотанковая мина, 191 противопехотная мина, 2502 неразорвавшихся боеприпаса.

Разминирована территория площадью 6038,9 га.

Отметим, что операции по разминированию проводились ANAMA, Министерством обороны, Министерством по чрезвычайным ситуациям и Государственной пограничной службой.

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Версия на английском языке Over 330 mines found in liberated territories last month
Версия на азербайджанском языке Ötən ay azad edilmiş ərazilərdə 332 mina aşkarlanıb

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