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Военнослужащим Минобороны Азербайджана присвоено высшее воинское звание "генерал-майор"

Военнослужащим Минобороны Азербайджана присвоено высшее воинское звание "генерал-майор" Военнослужащим Министерства обороны Азербайджанской Республики присвоено высшее воинское звание "генерал-майор".
Внутренняя политика
25 июня 2023 г. 14:32
Военнослужащим Минобороны Азербайджана присвоено высшее воинское звание генерал-майор

Военнослужащим Министерства обороны Азербайджанской Республики присвоено высшее воинское звание "генерал-майор".

Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.

Согласно распоряжению, высшее воинское звание "генерал-майор" присвоено следующим военнослужащим Министерства обороны Азербайджанской Республики:

полковнику Эльмиру Зульфугар оглу Ибрагимову

полковнику Арифу Гасан оглу Гасанову

полковнику Исламу Шихзаде оглу Амирагаеву

полковнику Билалу Исмаил оглу Чомпузову

полковнику Ильгару Сааб оглу Гафарову.

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Версия на азербайджанском языке Müdafiə Nazirliyinin 5 hərbi qulluqçusuna “general-mayor” rütbəsi verilib - SİYAHI

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