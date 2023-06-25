Военнослужащим Минобороны Азербайджана присвоено высшее воинское звание "генерал-майор"

Военнослужащим Министерства обороны Азербайджанской Республики присвоено высшее воинское звание "генерал-майор".
Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.
Согласно распоряжению, высшее воинское звание "генерал-майор" присвоено следующим военнослужащим Министерства обороны Азербайджанской Республики:
полковнику Эльмиру Зульфугар оглу Ибрагимову
полковнику Арифу Гасан оглу Гасанову
полковнику Исламу Шихзаде оглу Амирагаеву
полковнику Билалу Исмаил оглу Чомпузову
полковнику Ильгару Сааб оглу Гафарову.