В законодательство Азербайджана внесут новую главу, связанную с привлечением юридических лиц к ответственности

Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ В Уголовно-процессуальный кодекс предложено внести новую главу "О производстве по применению уголовно-правовых мер в отношении юридических лиц", связанную с привлечением юридических лиц к ответственности.

Как сообщает Report, об этом в своем выступлении на заседании парламентского комитета по правовой политике и государственному строительству сказал председатель комитета Али Гусейнли.

По его словам, хотя в 2012 году в Уголовный кодекс и была включена статья об уголовной ответственности юридических лиц, в Уголовно-процессуальном кодексе отсутствовала статья, связанная с применением уголовно-правовых мер в отношении юридических лиц, что создавало некоторые проблемы при подготовке уголовных материалов в отношении юридических лиц.

Проект изменений рекомендован на пленарное заседание парламента.