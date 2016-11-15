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    В законодательство Азербайджана внесут новую главу, связанную с привлечением юридических лиц к ответственности

    Проект изменений в Уголовно-процессуальный кодекс рекомендован на пленарное заседание парламента

    Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ В Уголовно-процессуальный кодекс предложено внести новую главу "О производстве по применению уголовно-правовых мер в отношении юридических лиц", связанную с привлечением юридических лиц к ответственности.

    Как сообщает Report, об этом в своем выступлении на заседании парламентского комитета по правовой политике и государственному строительству сказал председатель комитета Али Гусейнли.

    По его словам, хотя в 2012 году в Уголовный кодекс и была включена статья об уголовной ответственности юридических лиц, в Уголовно-процессуальном кодексе отсутствовала статья, связанная с применением уголовно-правовых мер в отношении юридических лиц, что создавало некоторые проблемы при подготовке уголовных материалов в отношении юридических лиц.

    Проект изменений рекомендован на пленарное заседание парламента. 

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