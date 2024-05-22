В Уджаре похоронен шехид Первой Карабахской войны

В селе Аликенд Уджарского района завершилась церемония прощания с шехидом Шохратом Нуриевым.

В селе Аликенд Уджарского района завершилась церемония прощания с шехидом Шохратом Нуриевым.

Как сообщает верхнеширванское бюро Report, шехид был похоронен на кладбище села Аликенд Уджарского района.

На похоронах присутствовали родственники шехида, должностные лица исполнительной власти Уджарского района, сотрудники правоохранительных органов района, военные и представители общественности.

14:38

В Уджарский район доставлены останки шехида Шохрата Нуриева, считавшегося пропавшим без вести в Первой Карабахской войне.

Как сообщает верхнеширванское бюро Report, он был похоронен как неизвестный шехид на Аллее шехидов города Гянджа.

Останки шехида были переданы его семье в селе Аликенд Уджарского района.

В настоящее время в селе проходит церемония прощания с шехидом.

Отметим, Нуриев Шохрат Тельман оглу родился 17 июня 1969 года в селе Аликенд Уджарского района. Он пропал без вести 14 апреля 1993 года в направлении Муровдага Кяльбаджарского района.

Нуриев будет похоронен на кладбище села Аликенд.