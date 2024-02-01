В освобожденном Физули проголосуют более 5 тыс. избирателей

На внеочередных президентских выборах 7 февраля в освобожденном городе Физули правом голоса воспользуются 5 619 избирателей.

На внеочередных президентских выборах 7 февраля в освобожденном городе Физули правом голоса воспользуются 5 619 избирателей.

Об этом командированному в Физули сотруднику Report сообщили в окружной избирательной комиссии Физулинского избирательного округа №84.

Внеочередные президентские выборы состоятся в Азербайджане 7 февраля. Центризбирком зарегистрировал 7 кандидатов в президенты - Ильхам Алиев от правящей партии "Ени Азербайджан", самовыдвиженцы Захид Орудж и Фуад Алиев, Рази Нуруллаев от Партии национального фронта, Фазиль Мустафа от партии "Великое созидание", Эльшад Мусаев от партии "Великий Азербайджан", Гудрат Гасангулиев от партии "Народный фронт целостного Азербайджана".