 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​В одном из туристических регионов Азербайджана создано отделение полиции

    Рамиль Усубов принял участие на открытии административного здания

    Баку. 21 августа. REPORT.AZ/ В одном из туристических регионов Азербайджана создано полицейское отделение. Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства внутренних дел Азербайджана.

    По информации, по распоряжению президента Азербайджанской Республики в Гусарском районе создано территориальное отделение полиции на территории сел Зиндан-Муруг, Кузун, Аладаш и Лацар, включающих Шахдагский летне-зимний туристический комплекс.

    Сегодня на данной территории состоялось открытие отвечающего самым современным стандартам административного здания.

    Министр внутренних дел республики, генерал-полковник Рамиль Усубов принял участие на мероприятии, дал поручения и рекомендации. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi