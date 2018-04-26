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    В Нахчыване установлен памятник Ною - ФОТО

    © Azertag

    Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ В Нахчыване открылся Музей соли. 

    Как сообщает Report, в церемонии открытия принял участие председатель Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Васиф Талыбов

    Музей состоит из экспозиционного зала и рабочих комнат. В музее представлен 81 экспонат, в том числе различные фигуры из соли, книги, посвященные Дуздагу, газетные публикации о Ное и Нахчыване, культуре Дуздага, сборник документов о Дуздаге.

    Учитывая общность культур Дуздага и Нахчывана, в музее установлен памятник Ною. 

    Председатель Верховного Меджлиса Нахчыванской АР Васиф Талыбов назвал открытие музея соли важным событием.

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