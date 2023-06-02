В Нахчыване будут построены большие электростанции по "зеленой" энергии

В Нахчыванской Автономной Республике (НАР) планируется построить большие электростанции мощностью 500 МВт.

В Нахчыванской Автономной Республике (НАР) планируется построить большие электростанции мощностью 500 МВт.

Как сообщает местное бюро Report, об этом заявил полномочный представитель президента Азербайджана в НАР Фуад Наджафли на открытии новой солнечной электростанции в Шаруре.

По его словам, в последнее время вырос интерес инвесторов к потенциалу Нахчывана в сфере альтернативной энергии:

"Уже поступают реальные предложения от инвесторов в данной сфере. Среди предложений имеется проект строительства крупных электростанций по "зеленой" энергии мощностью 500 МВт".