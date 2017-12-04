В Масаллы прошел семинар на тему "Гейдар Алиев и стратегия развития экономики Азербайджана"

Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ 4 декабря в Масаллинском районе в рамках проекта "Наследие Гейдара Алиева: научно-практические семинары" состоялся очередной семинар.

Как сообщили Report в центре, семинар был посвящен теме "Гейдар Алиев и стратегия развития экономики Азербайджана".

Выступивший на мероприятии помощник первого вице-президента Азербайджанской Республики, директор Центра Гейдара Алиева Анар Алакбаров, отметил, что в рамках реализуемого с 2014 года проекта научно-практических семинаров читаются интересные доклады, известные представители интеллигенции, ученые рассказывают о богатой деятельности общенационального лидера Гейдара Алиева, знакомят общественность, в частности молодежь, с новыми фактами о заслугах великого лидера.

"Отрадно, что наш проект впервые проводится за пределами столицы – в Масаллы. Одно из основных направлений деятельности функционирующего в регионах каждого Центра Гейдара Алиева должно составлять и составляет глубокое изучение богатого наследия Гейдара Алиева, его сохранение, исследование и всестороннее развитие", - сказал Анар Алакбаров. Подчеркнув, что сегодня Азербайджан превратился в успешно развивающуюся страну благодаря укреплению политической системы, созданию традиций государственности, установлению идеологии азербайджанства именно под руководством Гейдара Алиева, Анар Алакбаров отметил, что процесс сплочения народа вокруг национальной идеи, построение современного государства на твердой основе национально-духовных ценностей сегодня успешно продолжается под руководством Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Анар Алакбаров также отметил, что с 2015 года с целью изучения наследия Гейдара Алиева и его пропаганды среди более широкой аудитории, привязанности молодежи к историческому прошлому, привития им патриотических чувств Центр Гейдара Алиева создал школы Гейдара Алиева при различных структурах. За прошедший период в Академии государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики была создана Школа управления Гейдара Алиева, Азербайджанском государственном университете культуры и искусств – Школа культуры и искусств Гейдара Алиева, при комплексе ASAN Həyat в Масаллинском районе – Школа искусств Гейдара Алиева. Он сказал, что сегодняшний семинар посредством прямого телемоста наблюдают в Академии государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики, Азербайджанском государственном университете культуры и искусств, Центра Гейдара Алиева в городе Сумгайыт в целом более 800 участников.

Анар Алакбаров довел до внимания, что проведением в 2014 году в Центре Гейдара Алиева общереспубликанского соревнования знаний на тему "Гейдар Алиев и история Азербайджана" была заложена основа прекрасной традиции. Отрадно, что число студентов, принимающих участие в последовательно проводимых соревнованиях и проявляющих интерес к тематике, увеличивается год от года, возрастает интерес к этому конкурсу знаний.

"Гейдар Алиев придавал большое значение развитию экономики как в советское время, так и в годы независимости. По мнению общенационального лидера, государство с сильной экономикой способно на все, в основе любой независимости стоит экономика",- сказал Анар Алакбаров. Он отметил большое значение лекции о заслугах великого лидера Гейдара Алиева в этой сфере ученого-экономиста, академика Зияда Самедзаде, многие годы плечом к плечу проработавшего с общенациональным лидером.

Выступивший с лекцией председатель комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса, академик Зияд Самедзаде рассказал об исторических заслугах великого лидера Гейдара Алиева в развитии азербайджанской экономики как в советский период, так и в годы независимости. Он отметил, что руководители союзных республик, входящих в состав Советского Союза, зачастую действовали на основе "правил игры", определенных руководителями СССР. Каждый важный вопрос находился под контролем Советского государства. Было очень много ограничений, чтобы действовать как лидер. Избранный руководителем Азербайджана в 1969 году Гейдар Алиев столкнулся с этими ограничениями и трудностями. К тому же в экономике республики возникло в полном смысле слова тяжелое положение: по всем основным социально-экономическим показателям Азербайджан занимал последнее место в Союзе. Гейдар Алиев в первую очередь провел системный анализ тяжелой ситуации в экономике, причин, породивших это, рискуя, принял ряд организационных мер. Великий лидер поставил перед правительством Союза вопросы, связанные с будущей экономической жизнью республики и в течение непродолжительного времени добился принятия Советским правительством специального постановления по развитию Азербайджанской Республики. Было преодолено отставание 60-х годов по национальному доходу, производству промышленной и сельскохозяйственной продукции, проделана большая работа по укреплению фундаментальных основ нового качественного развития.

Академик сказал, что Гейдар Алиев принял категорическое решение о том, что развитие экономики республики, направленное в далекое будущее, будет во многом зависеть от развития более приоритетных сфер, определяющих научно-технический прогресс. Гейдар Алиев осуществил титаническую деятельность для проведения этого стратегического курса, добился устранения серьезных препятствий. В 1976 году ЦК КПСС и Совет Министров СССР приняли ряд важных документов по усовершенствованию промышленности в Азербайджане. Под непосредственным руководством Гейдара Алиева была проведена большая организационная работа для успешной реализации этой программы, сыгравшей важную роль в истории развития азербайджанской промышленности. В результате намного улучшились важные пропорции промышленности, были сданы в эксплуатацию промышленные предприятия, производственные участки нового типа, созданы десятки тысяч новых рабочих мест, намного увеличился экспортный промышленный потенциал, возрос культурно-технический уровень производства.

В 1976-1980-х годах Азербайджан вышел на первое место в СССР по росту производства промышленной продукции. Доля машиностроительной и металлоперерабатывающей отраслей в промышленной структуре увеличилась с 10 процентов в 1965 году до 16,3 процента. Объем производства в промышленных сферах, обуславливающих научно-технический прогресс, по сравнению с уровнем предыдущих десятилетий повысился на 2,4 процента. 1970-е годы поистине вошли в историю Азербайджана как период возрождения промышленности.

Зияд Самедзаде отметил, как в начале ХХ века, так и в период советской власти основную роль в экономике Азербайджана играла нефтяная промышленность. Гейдар Алиев подготовил предложения по преодолению отставания, возникшего в материально-технической базе экономики, обеспечению приоритетного развития ненефтяных сфер. В 1971-1975 годах в экономику республики были вложены средства на 30 процентов больше, чем в 1966-1970-х годах, сданы в эксплуатацию 64 крупных промышленных предприятия.

В стратегии, определенной Гейдаром Алиевым по развитию азербайджанской экономики, особое место занимал аграрный сектор. В 1960-х годах в азербайджанских селах проживала половина населения, и национальный доход, производимый в сельском хозяйстве, имел большой вес. В 1971-1975 годах по сравнению с 1966-1970-ми годами производство продукции увеличилось на 34 процента, был создан прочный фундамент для достижения высоких показателей по ряду важных сфер. В 1976-1980-х годах Азербайджан вышел на первое место в Союзе по увеличению валового сельскохозяйственного продукта.

Академик отметил, что, сравнивая показатели экономического развития Азербайджана в 1970-х годах с различными периодами исторического развития, можно прийти к такому выводу: в период, охватывающий 1969-1985 гг., в экономике Азербайджана была обеспечена высокая скорость роста, основательно улучшены ее качественные показатели, и все это сыграло исключительную роль в формировании и развитии экономической базы независимого Азербайджана.

Зияд Самедзаде сказал, что если бы не было потенциала научно-технического производства, созданного в 70-е годы, то сегодня независимый Азербайджан столкнулся бы с многочисленными трудностями и проблемами. Гейдар Алиев, обладавший богатым опытом государственности, возвратившись к большой политике в Азербайджане, для спасения республики от тяжелых последствий, подготовил стратегию развития, соответствующую историческим и экономическим особенностям, геополитическим условиям, национальным интересам Азербайджана, менталитету народа, предпринял продуманные и обоснованные системные меры, определил в качестве приоритетных задач формирование сотрудничества с международными организациями, развитыми странами, проведение экономических реформ.

"Сегодня мы с большим чувством гордости можем сказать, что создание новой экономической системы независимого Азербайджанского государства связано с именем Гейдара Алиева", - подчеркнул, З. Самедзаде.

Было отмечено, что Гейдар Алиев для возрождения находящейся в тяжелом положении азербайджанской экономики, сохранения независимости нашего государства в целом выбрал продуманную стратегию, в которой отдал предпочтение нефтяному фактору. Это был единственный выход. Это был путь присоединения к мировой интеграции, привлечения инвестиций в республику, финансовые возможности которой, можно сказать, что иссякли. В 1994 году Азербайджан подписал с крупными нефтяными компаниями мира "Контракт века". Это был исторический успех независимого Азербайджанского государства, его президента. Это одновременно являлось созданием выгодных условий для активного участия Азербайджана в мировой интеграции.

По словам академика, Гейдар Алиев доказал, что Азербайджан как суверенное государство является хозяином своих природных ресурсов и предоставленный ему историей шанс во имя интересов народа необходимо успешно использовать. Он связал нефтяную политику с общей стратегией развития, принципами правового демократического общества, осуществил необходимые меры для обеспечения национальных интересов, улучшения инвестиционной среды, привлек Америку и Европу к интересам Азербайджана. И все это создало благоприятные условия для повышения имиджа Азербайджанского государства на международной арене, усиления инвестиционного притока в республику, расширил возможности нашей республики как независимого государства.

"Сегодня Азербайджанское государство имеет транспортные маршруты, связанные с многочисленным альтернативным нефтегазовым экспортом. Это очень сильный фактор для сохранения независимости нашей страны, ее экономической безопасности. Один из принципиальных моментов в стратегии развития, определенной Азербайджанским государством, заключается в том, что нефть - это не цель, а средство. И поэтому более стремительное развитие ненефтяного сектора было обозначено в качестве одного из приоритетных направлений экономической политики и приносит свои положительные результаты", - сказал Зияд Самедзаде.

Было отмечено, что Азербайджанское государство в своей стратегии экономического развития на близкую и дальнюю перспективу предусмотрело более устойчивое развитие аграрного сектора. "В период глобального мирового кризиса Азербайджан направил свои усилия на защиту финансовой стабильности в стране", - отметил Зияд Самедзаде, подчеркнув, что "Государственная программа развития малого и среднего предпринимательства в Азербайджане (2002 -2005 годы)", утвержденная Указом Гейдара Алиева от 2002 года придала большой импульс развитию предпринимательства в стране. В последние годы эта работа продолжается более ускоренными темпами. Направления, обозначенные в государственных программах, утвержденных Президентом Ильхамом Алиевым: улучшение предпринимательской среды в стране, повышение финансового обеспечения предпринимательства в регионах, создание базы данных о производственных ресурсах и кадровом потенциале, развитие инфраструктуры, развитие отношений между государством и частным сектором, усовершенствование механизмов защиты прав предпринимателей и работа по расширению технической помощи предпринимателей успешно продолжаются.

Напомнив о том, что 11 февраля 2004 года президент Азербайджанской Республики подписал Указа об утверждении "Государственной программы социально-экономического развития регионов Азербайджанской Республики (2004 -2008 годы)", оратор отметил, что данная программа имеет большое значение для населения страны, предусматривает цели, направленные на решение нескольких фундаментальных задач. Это - обеспечение сбалансированного развития экономики страны и снижение зависимости от нефтяного фактора, значительное смягчение несоответствий, возникших между регионами в связи с социально-экономическим развитием, а также неэффективных миграционных процессов, рациональное использование ресурсов, которыми обладают регионы, возобновление деятельности действующих местных производственных предприятий, создание новых рабочих мест, создание производственной, социальной инфраструктуры регионов на уровне современных требований.

Зияд Самедзаде отметил, что учреждение Общественного объединения "Региональное развитие" Фонда Гейдара Алиева является значительным шагом. Он подчеркнул важность повышения общественной активности в регионах, развития человеческого капитала.

По словам академика Зияда Самедзаде, сегодня ведущие политики мира, государственные деятели, эксперты оценивают динамичное развитие нашей страны, ее участие в глобальных мировых проектах, достигнутый в обществе консенсус, создание баланса между экономическим развитием и социальным прогрессом, развитие независимого государства как важные особенности, отличающие модель Азербайджана.

Научно-практический семинар затем продолжился дискуссиями вокруг вопросов участников. В этих обсуждениях приняли участие Школа государственного управления Гейдара Алиева Академии государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики, Школа культуры и искусств Гейдара Алиева Азербайджанского государственного университета культуры и искусств, слушатели Центра Гейдара Алиева в городе Сумгайыт.