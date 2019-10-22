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В Лянкяране обновят кровельные покрытия многоквартирных зданий

В Лянкяране обновят кровельные покрытия многоквартирных зданий

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение "О дополнительных мерах по обновлению кровельных покрытий многоквартирных зданий в Лянкяранском районе".

Как сообщает Report, согласно распоряжению, в целях обновления кровельных покрытий 90 многоквартирных зданий в Лянкяранском районе из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2019 год резервного фонда президента Азербайджанской Республики Исполнительной власти города Лянкяран выделено 2,3 миллиона манатов.

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