В Карабах направлена бригада противопожарной службы МЧС Азербайджана

Государственная противопожарная служба МЧС направила в Карабах пожарную бригаду.

Государственная противопожарная служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана направила в Карабах пожарную бригаду.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Администрации президента Азербайджанской Республики.

25 сентября на АЗС недалеко от азербайджанского города Ханкенди произошел взрыв, сопровождавшийся пожаром. В настоящее время пожар на территории продолжается.

В связи с этим 15 пожарных автомобилей специального назначения вместе с составом Государственной противопожарной службы Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики выехали в город Ханкенди по дороге Агдам-Аскеран-Ханкенди для тушения продолжающегося пожара.



"В случае необходимости будут задействованы дополнительные силы", - подчеркивается в сообщении.