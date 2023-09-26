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В Карабах направлена бригада противопожарной службы МЧС Азербайджана

В Карабах направлена бригада противопожарной службы МЧС Азербайджана Государственная противопожарная служба МЧС направила в Карабах пожарную бригаду.
Внутренняя политика
26 сентября 2023 г. 17:33
В Карабах направлена бригада противопожарной службы МЧС Азербайджана

Государственная противопожарная служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана направила в Карабах пожарную бригаду.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Администрации президента Азербайджанской Республики.

25 сентября на АЗС недалеко от азербайджанского города Ханкенди произошел взрыв, сопровождавшийся пожаром. В настоящее время пожар на территории продолжается.

В связи с этим 15 пожарных автомобилей специального назначения вместе с составом Государственной противопожарной службы Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики выехали в город Ханкенди по дороге Агдам-Аскеран-Ханкенди для тушения продолжающегося пожара.

"В случае необходимости будут задействованы дополнительные силы", - подчеркивается в сообщении.

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Версия на английском языке ФотоFire brigade deployed to Karabakh
Версия на азербайджанском языке ФотоQarabağa yanğınsöndürmə briqadası göndərilib - YENİLƏNİB

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