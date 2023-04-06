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В Гёйчае прошло мероприятие, посвященное 100-летию Гейдара Алиева

В Гёйчае прошло мероприятие, посвященное 100-летию Гейдара Алиева Служба государственной безопасности (СГБ) провела в Гёйчае очередное мероприятие на тему "Гейдар Алиев и органы безопасности", посвященное 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.
Внутренняя политика
6 апреля 2023 г. 11:46
В Гёйчае прошло мероприятие, посвященное 100-летию Гейдара Алиева

Служба государственной безопасности (СГБ) провела в Гёйчае очередное мероприятие на тему "Гейдар Алиев и органы безопасности", посвященное 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Об этом сообщает Report со ссылкой на сайт СГБ.

В мероприятии приняли участие глава Исполнительной власти Гёйчайского района Натиг Агаев, руководящие лица и сотрудники СГБ, представители правоохранительных органов, депутаты Милли Меджлиса, ветераны органов безопасности, участники Отечественной войны и представители общественности.

В фойе Центра Гейдара Алиева, где проходило мероприятие, гости ознакомились с уголком, где были выставлены фотографии, отражающие разные периоды жизни общенационального лидера.

Минутой молчания была почтена память великого лидера Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизни за независимость и территориальную целостность Азербайджана, прозвучал Государственный гимн.

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Версия на азербайджанском языке ФотоGöyçayda Heydər Əliyevin 100 illik yubileyinə həsr olunan tədbir keçirilib

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