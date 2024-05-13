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Зарплата женщин с ученой степенью может быть повышена

Зарплата женщин с ученой степенью может быть повышена Зарплата женщин с ученой степенью может быть повышена, им может быть выделен дополнительный день отпуска.
Внутренняя политика
13 мая 2024 г. 14:21
Зарплата женщин с ученой степенью может быть повышена

Зарплата женщин с ученой степенью может быть повышена, им может быть выделен дополнительный день отпуска.

Как сообщает Report, это нашло отражение в Плане действий на 2024 год рабочей группы "Рынок труда" Комиссии по бизнес-среде и международным рейтингам.

В документе Министерству труда и социальной защиты населения поручено до 1 сентября текущего года изучить в международной практике возможности повышения заработной платы работающим женщинам с ученой степенью или предоставления дополнительного дня отпуска, подготовить и представить соответствующие предложения в комиссию.

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Версия на азербайджанском языке Elmi dərəcəsi olan işləyən qadınların maaşları artırıla, onlara əlavə məzuniyyət günü verilə bilər

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