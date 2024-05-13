Зарплата женщин с ученой степенью может быть повышена

Зарплата женщин с ученой степенью может быть повышена, им может быть выделен дополнительный день отпуска.

Зарплата женщин с ученой степенью может быть повышена, им может быть выделен дополнительный день отпуска.

Как сообщает Report, это нашло отражение в Плане действий на 2024 год рабочей группы "Рынок труда" Комиссии по бизнес-среде и международным рейтингам.

В документе Министерству труда и социальной защиты населения поручено до 1 сентября текущего года изучить в международной практике возможности повышения заработной платы работающим женщинам с ученой степенью или предоставления дополнительного дня отпуска, подготовить и представить соответствующие предложения в комиссию.