В селах Махрузлу и Зиланлы Губадлинского района начались строительные работы

В селах Махрузлу и Зиланлы Губадлинского района начались восстановительные работы.

В селах Махрузлу и Зиланлы Губадлинского района начались восстановительные работы.

Как сообщили Report в Службе восстановления, строительства и управления Джебраильского, Губадлинского и Зангиланского районов, в соответствии с генпланом этих сел уже вырыты котлованы для фундамента домов и ведутся бетонные работы.

В расположенном в 19 километрах от районного центра селе Махрузлу на первом этапе планируется построить 190 домов и расселить 836 человек.

В селе Зиланлы, которое находится в 20 километрах от районного центра, на начальном этапе планируется построить 193 дома и расселить 926 человек.

Дома, которые будут построены в обоих селах, будут двух-, трех-, четырех- и пятикомнатными. Первых жильцов планируется переселить в эти села к концу года.