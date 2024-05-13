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ANAMA: На освобожденных территориях обнаружено еще 38 мин

ANAMA: На освобожденных территориях обнаружено еще 38 мин Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) обнародовало еженедельную информацию о гуманитарных операциях по разминированию на освобожденных от оккупации территориях.
Внутренняя политика
13 мая 2024 г. 12:47
ANAMA: На освобожденных территориях обнаружено еще 38 мин

Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) обнародовало еженедельную информацию о гуманитарных операциях по разминированию на освобожденных от оккупации территориях.

Об этом Report сообщили в ANAMA.

В ходе операций по разминированию с 6 по 12 мая на освобожденных от оккупации территориях обнаружены и обезврежены 32 противотанковые, 6 противопехотных мин, 358 неразорвавшихся боеприпасов.

В общей сложности 880,3 га территории очищены от мин и неразорвавшихся боеприпасов.

Операции по разминированию проведены ANAMA, Минобороны, Министерством по чрезвычайным ситуациям и Госпогранслужбой.

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Версия на английском языке ANAMA reveals number of mines found in liberated territories last week
Версия на азербайджанском языке Azad edilmiş ərazilərdə ötən həftə aşkarlanan minaların sayı açıqlanıb

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