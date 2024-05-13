ANAMA: На освобожденных территориях обнаружено еще 38 мин

Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) обнародовало еженедельную информацию о гуманитарных операциях по разминированию на освобожденных от оккупации территориях.

Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) обнародовало еженедельную информацию о гуманитарных операциях по разминированию на освобожденных от оккупации территориях.

Об этом Report сообщили в ANAMA.

В ходе операций по разминированию с 6 по 12 мая на освобожденных от оккупации территориях обнаружены и обезврежены 32 противотанковые, 6 противопехотных мин, 358 неразорвавшихся боеприпасов.

В общей сложности 880,3 га территории очищены от мин и неразорвавшихся боеприпасов.

Операции по разминированию проведены ANAMA, Минобороны, Министерством по чрезвычайным ситуациям и Госпогранслужбой.