ANAMA: На освобожденных территориях обнаружено еще 38 мин

Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) обнародовало еженедельную информацию о гуманитарных операциях по разминированию на освобожденных от оккупации территориях.
Об этом Report сообщили в ANAMA.
В ходе операций по разминированию с 6 по 12 мая на освобожденных от оккупации территориях обнаружены и обезврежены 32 противотанковые, 6 противопехотных мин, 358 неразорвавшихся боеприпасов.
В общей сложности 880,3 га территории очищены от мин и неразорвавшихся боеприпасов.
Операции по разминированию проведены ANAMA, Минобороны, Министерством по чрезвычайным ситуациям и Госпогранслужбой.