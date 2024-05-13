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В Агдаме простились с шехидом Первой Карабахской войны

В Агдаме простились с шехидом Первой Карабахской войны В селе Эрги Агдамского района состоялась церемония прощания c Хикметом Зили оглу Алиевым, который считался пропавшим без вести в ходе Первой Карабахской войны.
Внутренняя политика
13 мая 2024 г. 14:21
В Агдаме простились с шехидом Первой Карабахской войны

В селе Эрги Агдамского района состоялась церемония прощания c Хикметом Зили оглу Алиевым, который считался пропавшим без вести в ходе Первой Карабахской войны.

Как сообщает карабахское бюро Report, останки шехида доставят для захоронения на кладбище поселка Гузанлы Агдамского района.

Отметим, что Хикмет Зили оглу Алиев родился 1 января 1974 года в селе Мярзили Агдамского района. Он пропал без вести 23 июля 1993 года в селе Сарыджалы Агдамского района. Его останки были обнаружены 30 лет спустя в массовом захоронении на территории этого села.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAğdamda Birinci Qarabağ müharibəsinin şəhidi ilə vida mərasimi başa çatıb – YENİLƏNİB

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