В Агдаме простились с шехидом Первой Карабахской войны

В селе Эрги Агдамского района состоялась церемония прощания c Хикметом Зили оглу Алиевым, который считался пропавшим без вести в ходе Первой Карабахской войны.

В селе Эрги Агдамского района состоялась церемония прощания c Хикметом Зили оглу Алиевым, который считался пропавшим без вести в ходе Первой Карабахской войны.

Как сообщает карабахское бюро Report, останки шехида доставят для захоронения на кладбище поселка Гузанлы Агдамского района.

Отметим, что Хикмет Зили оглу Алиев родился 1 января 1974 года в селе Мярзили Агдамского района. Он пропал без вести 23 июля 1993 года в селе Сарыджалы Агдамского района. Его останки были обнаружены 30 лет спустя в массовом захоронении на территории этого села.