В Барде прошла церемония прощания с шехидом Первой Карабахской войны

В Бардинский район доставлены обнаруженные в массовом захоронении в селе Сарыджалы Агдамского района останки Магеррама Исмаил оглу Азизова, считавшегося пропавшим без вести во время Первой Карабахской войны.

В Бардинский район доставлены обнаруженные в массовом захоронении в селе Сарыджалы Агдамского района останки Магеррама Исмаил оглу Азизова, считавшегося пропавшим без вести во время Первой Карабахской войны.

Как сообщает карабахское бюро Report, тело шехида было передано его семье в поселок № 866 Бардинского района.

Отметим, что Магеррам Исмаил оглу Азизов родился в 1958 году в городе Агдам. Он пропал без вести 23 июля 1993 года в Агдамском районе.

Останки шехида будут похоронены на кладбище поселка Гузанлы Агдамского района.