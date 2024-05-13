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В Барде прошла церемония прощания с шехидом Первой Карабахской войны

В Барде прошла церемония прощания с шехидом Первой Карабахской войны В Бардинский район доставлены обнаруженные в массовом захоронении в селе Сарыджалы Агдамского района останки Магеррама Исмаил оглу Азизова, считавшегося пропавшим без вести во время Первой Карабахской войны.
Внутренняя политика
13 мая 2024 г. 14:05
В Барде прошла церемония прощания с шехидом Первой Карабахской войны

В Бардинский район доставлены обнаруженные в массовом захоронении в селе Сарыджалы Агдамского района останки Магеррама Исмаил оглу Азизова, считавшегося пропавшим без вести во время Первой Карабахской войны.

Как сообщает карабахское бюро Report, тело шехида было передано его семье в поселок № 866 Бардинского района.

Отметим, что Магеррам Исмаил оглу Азизов родился в 1958 году в городе Агдам. Он пропал без вести 23 июля 1993 года в Агдамском районе.

Останки шехида будут похоронены на кладбище поселка Гузанлы Агдамского района.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBərdədə Birinci Qarabağ müharibəsinin şəhidi ilə vida mərasimi başa çatıb – YENİLƏNİB

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