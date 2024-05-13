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Брат шехида Сиявуша Исмаилова: Обнаружение его останков стало для нас большим утешением

Брат шехида Сиявуша Исмаилова: Обнаружение его останков стало для нас большим утешением Брат считавшегося пропавшим без вести шехида Первой Карабахской войны Исмаилова Сиявуша Ильгар Исмаилов поделился воспоминаниями о нем.
Внутренняя политика
13 мая 2024 г. 17:24
Брат шехида Сиявуша Исмаилова: Обнаружение его останков стало для нас большим утешением

Брат считавшегося пропавшим без вести шехида Первой Карабахской войны Исмаилова Сиявуша Ильгар Исмаилов поделился воспоминаниями о нем.

В беседе с муганским бюро Report Исмаилов отметил, что участвовал в боях вместе со своим братом.

По его словам, Сиявуш получил ранение за три дня до смерти: "Мы долгое время искали тело моего брата. Обнаружение его останков стало для нас большим утешением. Надеюсь, тела других шехидов также будут найдены".

Отметим, что Исмаилов Сиявуш Эльдар оглу родился 1 ноября 1967 года в селе Шахвердили Имишлинского района. Он пропал без вести 26 января 1994 года на территории села Абдуррахманлы Физулинского района. Стало известно, что он был захоронен как неизвестный шехид на кладбище "Peyğəmbərlik" в поселке Шафаг Бейлаганского района.

Исмаилов похоронен 13 мая на кладбище села Шахвердили.

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Версия на азербайджанском языке Şəhid qardaşı: Onun nəşinin tapılması bizə böyük təskinlik oldu

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