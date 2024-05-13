В Имишли прошла церемония прощания с шехидом Первой Карабахской войны

В селе Шахвердили Имишлинского района завершилась церемония прощания с шехидом Первой Карабахской войны Сиявушом Эльдар оглу Исмаиловым, чьи останки были идентифицированы спустя 30 лет.

В селе Шахвердили Имишлинского района завершилась церемония прощания с шехидом Первой Карабахской войны Сиявушом Эльдар оглу Исмаиловым, чьи останки были идентифицированы спустя 30 лет.

Как сообщает муганское бюро Report, он был захоронен как неизвестный шехид на кладбище "Peyğəmbərlik" в поселке Шафаг Бейлаганского района.

Отметим, что Сиявуш Исмаилов родился 1 ноября 1967 года в селе Шахвердили Имишлинского района. Он пропал без вести 26 января 1994 года в селе Абдурахманлы Физулинского района.