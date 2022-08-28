В Госагентстве прояснили изменение первоначального облика старинных построек в Шеки

В социальных сетях распространились ошибочные мнения по поводу изменения первоначального облика старинных зданий при реставрации зданий Государственным агентством по туризму в историческом центре Шеки.

В социальных сетях распространились ошибочные мнения по поводу изменения первоначального облика старинных зданий при реставрации зданий Государственным агентством по туризму в историческом центре Шеки.

Как сообщили Report в Госагентстве, ведомство проводит реставрационные работы на некоторых зданиях в историческом центре Шеки. Одно из них было построено во времена царской России в качестве казармы, а в годы советской власти использовалось как больница.

"В ходе реставрации здания, когда был очищен верхний слой штукатурки здания, выяснилось, что основная часть здания была построена в период царской России, а прилегающие корпуса - в годы советской власти. При строительстве этих корпусов использовались речной камень и кирпич. Поскольку материалы были некачественными, эта часть подверглась внешнему воздействию. Так как сохранить и восстановить кладку в этой части невозможно, при проектировании специалистами Центра управления заповедниками при Агентстве было принято решение оставить самую старую (среднюю) часть здания открытой, а внешний корпус, построенный позже, покрыть местной традиционной штукатуркой", - подчеркнули в ведомстве.

Отмечается, что такой подход применяется при реставрационных работах в мировой практике. Глядя на фасад после такой реставрации, можно заметить, что здание строилось в разные периоды.

"При реставрации еще одного здания в Шеки, расположенного в задней части Дворца хана и построенного в качестве казарм во времена царской России, штукатурка не использовалась. Так как в советское время облик здания не был изменен, после очистки штукатурного слоя удалось восстановить первоначальную кладку здания и облик здания был сохранен в первоначальном виде", - добавили в Госагентстве.

Кроме того, сообщается, что в годы советской власти при реставрации многих исторических зданий в Шеки на них был нанесен верхний слой штукатурки, в том числе на стену Дворца хана.