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В городе Лачын заложен фундамент первого многоквартирного жилого квартала

В городе Лачын заложен фундамент первого многоквартирного жилого квартала 28 мая в городе Лачын заложен фундамент первого многоквартирного жилого квартала.
Внутренняя политика
28 мая 2023 г. 23:29
В городе Лачын заложен фундамент первого многоквартирного жилого квартала

28 мая в городе Лачын заложен фундамент первого многоквартирного жилого квартала.

Как сообщает Report, в мероприятии принял участие президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Глава государства был проинформирован о жилом квартале.

Было сообщено, что проектируемый жилой массив планируется построить в юго-западной части города Лачын на площади 16,3 га. На территории предусмотрено строительство жилых домов современного типа и спортивного комплекса. Архитектурно-композиционное решение и расположение зданий разработаны с учетом рельефа территории, демографических потребностей, социальных, бытовых и санитарных особенностей.

Было сообщено, что в зданиях будет в общей сложности 462 квартиры, в том числе 45 однокомнатных, 126 двухкомнатных, 180 трехкомнатных и 108 четырехкомнатных. Планируется, что в квартале будут проживать 1630 человек.

Было сообщено, что в спортивно-оздоровительном комплексе, наряду с секциями по различным видам спорта и плавательным бассейном, будут созданы объекты общественного питания, административные и другие вспомогательные участки.

В то же время в жилом квартале планируется создать торговый объект, открытую спортивную площадку, детскую развлекательную зону и зону отдыха.

Глава государства заложил фундамент жилого массива.

Президент Ильхам Алиев также ознакомился со спортивным комплексом, где ведутся последние отделочные работы.

Отметим, что создаваемая во всех уголках страны спортивная инфраструктура, которая оснащается самым современным оборудованием, не только повышает интерес молодежи к различным видам спорта, но и вносит вклад в формирование здорового образа жизни населения.

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Версия на английском языке ФотоFoundation stone laid for first multi-apartment residential quarter in city of Lachin
Версия на азербайджанском языке ФотоLaçın şəhərində ilk çoxmənzilli yaşayış məhəlləsinin təməli qoyulub

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