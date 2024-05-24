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Президенту доложено о поднятии флага Азербайджана в четырех селах Газаха

Президенту доложено о поднятии флага Азербайджана в четырех селах Газаха Сегодня в четырех освобожденных от оккупации селах Газаха был поднят государственный флаг Азербайджана.
Внутренняя политика
24 мая 2024 г. 15:36
Президенту доложено о поднятии флага Азербайджана в четырех селах Газаха

Сегодня в четырех освобожденных от оккупации селах Газаха был поднят государственный флаг Азербайджана.

Как сообщает Report, начальник главного управления пограничной охраны Генерального штаба Государственной пограничной службы генерал-майор Вусал Султанов доложил об этом президенту, Верховному главнокомандующему ВС Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Отметим, что в результате работ по делимитации была определена линия границы длиной 12,7 км, таким образом обеспечено возвращение Азербайджану территории четырех сел Газахского района: Баганис Айрым, Ашагы Аскипара, Хейримли и Гызыл Гаджилы (6,5 км2). 24 мая территории этих сел были взяты под контроль Государственной пограничной службы.

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Версия на английском языке Report on hoisting flags of Azerbaijan in four liberated villages of Gazakh presented to President Ilham Aliyev - VIDEO
Версия на азербайджанском языке Qazaxın dörd kəndinin azad edilməsi Prezidentə məruzə olunub, Azərbaycan bayrağı ucaldılıb - VİDEO

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