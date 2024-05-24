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Депутат: Сокращение числа браков связано с социальными проблемами

Депутат: Сокращение числа браков связано с социальными проблемами Сокращение числа браков в Азербайджане связано с социальными проблемами.
Внутренняя политика
24 мая 2024 г. 12:54
Депутат: Сокращение числа браков связано с социальными проблемами

Сокращение числа браков в Азербайджане связано с социальными проблемами.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель комитета по культуре Фазиль Мустафа на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

По его словам, из-за социальных проблем люди вступают в брак в более позднем возрасте, в 30-35 лет.

Кроме того, парламентарий назвал серьезной угрозой увеличение количества абортов в стране в прошлом году.

Отметим, что согласно официальной статистике, в прошлом году в Азербайджане зафиксировано 73 тыс. 816 абортов.

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Версия на азербайджанском языке Deputat: Ölkədə evlənənlərin sayının az olması sosial problemlərlə əlaqəlidir

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