Депутат: Сокращение числа браков связано с социальными проблемами

Сокращение числа браков в Азербайджане связано с социальными проблемами.
Как сообщает Report, об этом заявил председатель комитета по культуре Фазиль Мустафа на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.
По его словам, из-за социальных проблем люди вступают в брак в более позднем возрасте, в 30-35 лет.
Кроме того, парламентарий назвал серьезной угрозой увеличение количества абортов в стране в прошлом году.
Отметим, что согласно официальной статистике, в прошлом году в Азербайджане зафиксировано 73 тыс. 816 абортов.