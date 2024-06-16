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Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Гурбан байрамы

Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Гурбан байрамы Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram публикацией по случаю Гурбан байрамы.
Внутренняя политика
16 июня 2024 г. 10:50
Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Гурбан байрамы

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram публикацией по случаю Гурбан байрамы.

Как сообщает Report, в публикации говорится:

"Дорогие соотечественники! Поздравляю вас и мусульман мира с праздником Гурбан байрамы! Да услышит Аллах все ваши молитвы и примет жертвоприношения! Желаю каждому из вас крепкого здоровья, любви, радости и прекрасного настроения. Пусть этот праздник наполнит сердце каждого чистыми помыслами и благими намерениями, принесет в каждый очаг добро, уют и cчастье".

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Версия на английском языке First Vice-President Mehriban Aliyeva shares post on Eid al-Adha
Версия на азербайджанском языке Mehriban Əliyeva Qurban Bayramı münasibətilə paylaşım edib

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