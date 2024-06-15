Акшин Али: Ответственность за случаи утопления граждан на частном пляже несет оператор

Ответственность за случаи утопления граждан на частном пляже несет оператор этого пляжа.

Ответственность за случаи утопления граждан на частном пляже несет оператор этого пляжа.

Об этом в интервью Report заявил начальник отдела по связям с общественностью Государственной службы по контролю за маломерными судами и спасению на водах Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), полковник-лейтенант внутренней службы Акшин Али.

Он отметил, что доступ на территорию частных пляжей и плавание посетителей контролируются.

"Предприниматель должен осуществлять контроль в море и на суше. Мы проводим для них все тренинги, проверяем наличие необходимого инвентаря и осуществляем мониторинги в течение года. Если после всего этого на частном пляже случается инцидент, значит необходимо наказывать".

Айсель Аслан, Севиль Сеймур