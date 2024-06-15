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Акшин Али: Ответственность за случаи утопления граждан на частном пляже несет оператор

Акшин Али: Ответственность за случаи утопления граждан на частном пляже несет оператор Ответственность за случаи утопления граждан на частном пляже несет оператор этого пляжа.
Внутренняя политика
15 июня 2024 г. 17:05
Акшин Али: Ответственность за случаи утопления граждан на частном пляже несет оператор

Ответственность за случаи утопления граждан на частном пляже несет оператор этого пляжа.

Об этом в интервью Report заявил начальник отдела по связям с общественностью Государственной службы по контролю за маломерными судами и спасению на водах Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), полковник-лейтенант внутренней службы Акшин Али.

Он отметил, что доступ на территорию частных пляжей и плавание посетителей контролируются.

"Предприниматель должен осуществлять контроль в море и на суше. Мы проводим для них все тренинги, проверяем наличие необходимого инвентаря и осуществляем мониторинги в течение года. Если после всего этого на частном пляже случается инцидент, значит необходимо наказывать".

Айсель Аслан, Севиль Сеймур

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Версия на азербайджанском языке Aqşin Əli: Özəl çimərliklərdə boğulan vətəndaşların məsuliyyəti çimərlik operatorunun üzərindədir

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