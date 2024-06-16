О нас

В Шуше вернувшимся спустя 32 года жителям раздали праздничные паи

В Шуше вернувшимся спустя 32 года жителям раздали праздничные паи В Шуше вернувшимся в город спустя 32 года жителям раздали праздничные паи по случаю Гурбан байрамы.
Внутренняя политика
16 июня 2024 г. 11:34
В Шуше вернувшимся спустя 32 года жителям раздали праздничные паи

В Шуше вернувшимся в город спустя 32 года жителям раздали праздничные паи по случаю Гурбан байрамы.

Об этом сообщает командированный в Шушу корреспондент Report.

Согласно информации, мероприятие было организовано при во дворе нового жилого комплекса при поддержке специального представительства президента Азербайджана в Шуше, Управления государственного заповедника города Шуша и Агентства продовольственной безопасности (АПБ).

Забой жертвенных животных осуществляется под ветеринарным контролем в мобильном пункте в соответствии с современными требованиями и гигиеническими нормами.

Напомним, что Гурбан байрамы в этом году отмечается в Азербайджане 16-17 июня. В праздничные дни в освобожденных от оккупации селах Агалы Зангиланского района, Талыш Агдеринского района, а также впервые в Шуше, Физулинском и Лачынском районах были организованы пункты продажи и забоя жертвенных животных.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Фото32 ildən sonra ilk dəfə Şuşaya köçürülmüş sakinlər üçün qurbanlar kəsilib

Самое важное

Позиции армии Азербайджана в нахчыванском направлении подверглись обстрелу
Позиции армии Азербайджана в нахчыванском направлении подверглись обстрелу
14 июня 2024 г. 20:03
Президент Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ по случаю Гурбан байрамы
Президент Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ по случаю Гурбан байрамы
14 июня 2024 г. 14:03
Российский миротворческий контингент полностью покинул территорию Азербайджана
Российский миротворческий контингент полностью покинул территорию Азербайджана
12 июня 2024 г. 15:02
В Азербайджане увеличат штрафы за нарушение правил парковки
В Азербайджане увеличат штрафы за нарушение правил парковки
12 июня 2024 г. 11:00
В Азербайджане запрещаются родственные браки
В Азербайджане запрещаются родственные браки
11 июня 2024 г. 14:25
Завершился рабочий визит президента Ильхама Алиева в Турцию
Завершился рабочий визит президента Ильхама Алиева в Турцию
10 июня 2024 г. 19:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi