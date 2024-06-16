В Шуше вернувшимся спустя 32 года жителям раздали праздничные паи

В Шуше вернувшимся в город спустя 32 года жителям раздали праздничные паи по случаю Гурбан байрамы.

В Шуше вернувшимся в город спустя 32 года жителям раздали праздничные паи по случаю Гурбан байрамы.

Об этом сообщает командированный в Шушу корреспондент Report .

Согласно информации, мероприятие было организовано при во дворе нового жилого комплекса при поддержке специального представительства президента Азербайджана в Шуше, Управления государственного заповедника города Шуша и Агентства продовольственной безопасности (АПБ).

Забой жертвенных животных осуществляется под ветеринарным контролем в мобильном пункте в соответствии с современными требованиями и гигиеническими нормами.

Напомним, что Гурбан байрамы в этом году отмечается в Азербайджане 16-17 июня. В праздничные дни в освобожденных от оккупации селах Агалы Зангиланского района, Талыш Агдеринского района, а также впервые в Шуше, Физулинском и Лачынском районах были организованы пункты продажи и забоя жертвенных животных.