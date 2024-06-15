Сотрудник МЧС: Не умеющие плавать приходят устраиваться спасателями

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) с апреля этого года объявило конкурс по набору матросов-спасателей для работы на пляжах.

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) с апреля этого года объявило конкурс по набору матросов-спасателей для работы на пляжах.

Об этом в интервью Report заявил начальник отдела по связям с общественностью Государственной службы по контролю за маломерными судами и спасению на водах Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), полковник-лейтенант внутренней службы Акшин Али.

Он назвал критерии к кандидатам, в числе которых обязательное прохождение действительной военной службы, возраст от 18 до 40 лет и владение определенными навыками профессии.

"Однако, зачастую, многие обратившиеся не отвечают требованиям. Даже не умеющие плавать молодые люди приходят устраиваться спасателями. Также приходят лица старше 40 лет, которые не имеют необходимых навыков. Конечно, мы планируем тренинги для отобранных кандидатов, но это не школа и мы не можем взять на работу лиц, не обладающих необходимыми навыками и хорошим здоровьем", - сказал А.Али.

По словам представителя МЧС, отобранных кандидатов могут принять на работу спасателями на сезон по контракту.

Айсель Аслан, Севиль Сеймур