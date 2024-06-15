Будагов: Современная азербайджанская действительность связана с дальновидной политикой Гейдара Алиева

Современная азербайджанская действительность связана с дальновидной политикой общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает корреспондент Report из города Шуша, об этом заявил заместитель председателя Партии Ени Азербайджан - руководитель Центрального аппарата Тахир Будагов на проходящей в городе международной конференции "Организация тюркских государств: К новым стратегическим целям на фоне геополитических реалий и глобальных катаклизмов".

"Возвращение общенационального лидера в Баку 9 июня 1993 года и его избрание председателем Верховного совета Азербайджанской Республики 15 июня обеспечило спасение Азербайджана. Выполняя лидерскую миссию в сложный исторический период, мудрый государственный деятель проделал беспримерную работу, которая послужила обеспечению национальной солидарности, развитию страны, защите государственных интересов, сохранению традиций государственности. Общенациональный лидер определил четкие перспективы для Азербайджана, добившись больших исторических достижений", - сказал Будагов.