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Азербайджан экстрадировал разыскиваемого в Австрии за неуплату налогов гражданина

Азербайджан экстрадировал разыскиваемого в Австрии за неуплату налогов гражданина Азербайджан экстрадировал мужчину, числившегося в международном розыске с 2015 года по обвинению в уклонении от уплаты налогов в Австрии.
Внутренняя политика
15 июня 2024 г. 15:51
Азербайджан экстрадировал разыскиваемого в Австрии за неуплату налогов гражданина

Азербайджан экстрадировал мужчину, числившегося в международном розыске с 2015 года по обвинению в уклонении от уплаты налогов в Австрии.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры.

49-летний гражданин Турции Озбек Кудрат Абдуллатиф был задержан на территории Азербайджана в декабре прошлого года.

Бакинский суд по тяжким преступлениям удовлетворил ходатайство Федерального министерства юстиции Австрии об экстрадиции мужчины.

В сопровождении специального конвоя Пенитенциарной службы министерства юстиции Абдуллатиф был передан компетентным органам этой страны.

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