В Гёйчае похоронен шехид Первой Карабахской войны Фируддин Гаджиев

В селе Инче Гёйчайского района прошла церемония прощания с Фируддином Гаджиевым, считавшимся пропавшим без вести во время Первой Карабахской войны.

В селе Инче Гёйчайского района прошла церемония прощания с Фируддином Гаджиевым, считавшимся пропавшим без вести во время Первой Карабахской войны.

Как сообщает верхнеширванское бюро Report, ранее он был похоронен как неизвестный шехид на Аллее шехидов в Гяндже.

Останки шехида перезахоронены на кладбище села Инче.

В церемонии похорон приняли участие родственники шехида, должностные лица Исполнительной власти Гёйчайского района, сотрудники районных правоохранительных органов, военнослужащие и представители общественности.

Гаджиев Фируддин Надир оглу родился 18 июля 1972 года в селе Инче Гёйчайского района. Он пропал без вести 14 апреля 1994 года в направлении Муровдага Кяльбаджарского района.