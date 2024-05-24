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В Гёйчае похоронен шехид Первой Карабахской войны Фируддин Гаджиев 

В Гёйчае похоронен шехид Первой Карабахской войны Фируддин Гаджиев  В селе Инче Гёйчайского района прошла церемония прощания с Фируддином Гаджиевым, считавшимся пропавшим без вести во время Первой Карабахской войны.
Внутренняя политика
24 мая 2024 г. 17:31
В Гёйчае похоронен шехид Первой Карабахской войны Фируддин Гаджиев 

В селе Инче Гёйчайского района прошла церемония прощания с Фируддином Гаджиевым, считавшимся пропавшим без вести во время Первой Карабахской войны.

Как сообщает верхнеширванское бюро Report, ранее он был похоронен как неизвестный шехид на Аллее шехидов в Гяндже.

Останки шехида перезахоронены на кладбище села Инче.

В церемонии похорон приняли участие родственники шехида, должностные лица Исполнительной власти Гёйчайского района, сотрудники районных правоохранительных органов, военнослужащие и представители общественности.

Гаджиев Фируддин Надир оглу родился 18 июля 1972 года в селе Инче Гёйчайского района. Он пропал без вести 14 апреля 1994 года в направлении Муровдага Кяльбаджарского района.

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Версия на азербайджанском языке ФотоGöyçayda Birinci Qarabağ müharibəsinin şəhidi Firuddin Hacıyev dəfn edilib - YENİLƏNİB

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