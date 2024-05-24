В Гёйчае похоронили шехида I Карабахской войны Ильгара Рагимова

В Гёйчайском районе завершилась церемония прощания с шехидом Ильгаром Рагимовым, считавшимся пропавшим без вести во время I Карабахской войны.

В Гёйчайском районе завершилась церемония прощания с шехидом Ильгаром Рагимовым, считавшимся пропавшим без вести во время I Карабахской войны.

Как сообщает верхнеширванское бюро Report, ранее он был похоронен как неизвестный шехид на Аллее шехидов в Гяндже.

Останки шехида были перезахоронены на кладбище села Мюскюрлю.

В церемонии похорон приняли участие родственники шехида, должностные лица ИВ Гёйчайского района, сотрудники правоохранительных органов, военнослужащие и представители общественности.

Ильгар Шаиг оглу Рагимов родился 13 мая 1973 года в селе Мюскюрлю Гёйчайского района. Он пропал без вести 14 февраля 1994 года в направлении Муровдаг в Кяльбаджарском районе.