В Агсу похоронен шехид Первой Карабахской войны Нуху Мустафаев

В селе Гарамамедли Агсуинского района прошла церемония прощания с шехидом Нуху Мустафаевым, который считался пропавшим без вести во время Первой Карабахской войны.

В селе Гарамамедли Агсуинского района прошла церемония прощания с шехидом Нуху Мустафаевым, который считался пропавшим без вести во время Первой Карабахской войны.

Как сообщает верхнеширванское бюро Report, ранее он был похоронен как неизвестный шехид на Аллее шехидов в Гяндже.

Останки шехида перезахоронены на Аллее шехидов Агсуинского района.

В церемонии похорон приняли участие родственники шехида, должностные лица исполнительной власти Агсуинского района, сотрудники районных правоохранительных органов, военнослужащие и представители общественности.

Мустафаев Нуху Мустафа оглу родился 22 августа 1972 года в селе Гарамамедли Агсуинского района. Он пропал без вести 14 февраля 1994 года на территории села Текегая Кяльбаджарского района.