О нас

В Агсу похоронен шехид Первой Карабахской войны Нуху Мустафаев

В Агсу похоронен шехид Первой Карабахской войны Нуху Мустафаев В селе Гарамамедли Агсуинского района прошла церемония прощания с шехидом Нуху Мустафаевым, который считался пропавшим без вести во время Первой Карабахской войны.
Внутренняя политика
24 мая 2024 г. 16:45
В Агсу похоронен шехид Первой Карабахской войны Нуху Мустафаев

В селе Гарамамедли Агсуинского района прошла церемония прощания с шехидом Нуху Мустафаевым, который считался пропавшим без вести во время Первой Карабахской войны.

Как сообщает верхнеширванское бюро Report, ранее он был похоронен как неизвестный шехид на Аллее шехидов в Гяндже.

Останки шехида перезахоронены на Аллее шехидов Агсуинского района.

В церемонии похорон приняли участие родственники шехида, должностные лица исполнительной власти Агсуинского района, сотрудники районных правоохранительных органов, военнослужащие и представители общественности.

Мустафаев Нуху Мустафа оглу родился 22 августа 1972 года в селе Гарамамедли Агсуинского района. Он пропал без вести 14 февраля 1994 года на территории села Текегая Кяльбаджарского района.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоAğsuda Birinci Qarabağ müharibəsinin şəhidi Nuhu Mustafayev dəfn edilib – YENİLƏNİB

Экслюзивные новости

Милли Меджлис обсудит изменения в бюджете ГФСЗ на этот год
Милли Меджлис обсудит изменения в бюджете ГФСЗ на этот год
23 мая 2024 г. 13:19
В Милли Меджлис поступил законопроект о внесении изменений в закон О государственном бюджете на 2024 год
В Милли Меджлис поступил законопроект о внесении изменений в закон "О государственном бюджете на 2024 год"
23 мая 2024 г. 12:55
Латвия готова поделиться с Азербайджаном опытом ЕС по консолидации земель
Латвия готова поделиться с Азербайджаном опытом ЕС по консолидации земель
22 мая 2024 г. 17:18
Посол: Венгрия придает большое значение зеленому коридору Азербайджан-ЕС
Посол: Венгрия придает большое значение зеленому коридору Азербайджан-ЕС
22 мая 2024 г. 12:37
Завтра состоится итоговое заседание Комиссии по вопросам помилования 
Завтра состоится итоговое заседание Комиссии по вопросам помилования 
21 мая 2024 г. 18:20
Назначен новый руководитель аппарата Министерства оборонной промышленности
Назначен новый руководитель аппарата Министерства оборонной промышленности
21 мая 2024 г. 14:38
Комиссия по вопросам помилования завершает свою работу, к представлению готовятся документы
Комиссия по вопросам помилования завершает свою работу, к представлению готовятся документы
18 мая 2024 г. 13:49
Ное Ван Хулст: Мир должен больше уделять внимания нефтегазовым странам
Ное Ван Хулст: Мир должен больше уделять внимания нефтегазовым странам
17 мая 2024 г. 16:30
Новые кубки и медали для чемпионата Азербайджана по футболу изготовлены в Турции 
Новые кубки и медали для чемпионата Азербайджана по футболу изготовлены в Турции 
17 мая 2024 г. 15:47
Эксперт: Казахстанская площадка может стать основной для переговоров между Баку и Ереваном
Эксперт: Казахстанская площадка может стать основной для переговоров между Баку и Ереваном
17 мая 2024 г. 14:09

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi