В Гёйчае похоронили шехида I Карабахской войны Сабухи Солтанова

В Гёйчайском районе завершилась церемония прощания с шехидом Сабухи Солтановым, считавшимся пропавшим без вести во время I Карабахской войны.
Как сообщает верхнеширванское бюро Report, ранее он был похоронен как неизвестный шехид на Аллее шехидов в Гяндже.
Останки шехида были перезахоронены на Аллее шехидов Гёйчайского района.
В церемонии похорон приняли участие родственники шехида, должностные лица ИВ Гёйчайского района, сотрудники правоохранительных органов, военнослужащие и представители общественности.
Сабухи Сабир оглу Солтанов родился 21 мая 1967 года в городе Гёйчае. Он пропал без вести 22 января 1994 года в направлении Муровдаг в Кяльбаджарском районе.