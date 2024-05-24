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В Гёйчае похоронили шехида I Карабахской войны Сабухи Солтанова

В Гёйчае похоронили шехида I Карабахской войны Сабухи Солтанова В Гёйчайском районе завершилась церемония прощания с шехидом Сабухи Солтановым, считавшимся пропавшим без вести во время I Карабахской войны.
Внутренняя политика
24 мая 2024 г. 15:20
В Гёйчае похоронили шехида I Карабахской войны Сабухи Солтанова

В Гёйчайском районе завершилась церемония прощания с шехидом Сабухи Солтановым, считавшимся пропавшим без вести во время I Карабахской войны.

Как сообщает верхнеширванское бюро Report, ранее он был похоронен как неизвестный шехид на Аллее шехидов в Гяндже.

Останки шехида были перезахоронены на Аллее шехидов Гёйчайского района.

В церемонии похорон приняли участие родственники шехида, должностные лица ИВ Гёйчайского района, сотрудники правоохранительных органов, военнослужащие и представители общественности.

Сабухи Сабир оглу Солтанов родился 21 мая 1967 года в городе Гёйчае. Он пропал без вести 22 января 1994 года в направлении Муровдаг в Кяльбаджарском районе.

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Версия на азербайджанском языке ФотоGöyçayda Birinci Qarabağ müharibəsinin şəhidi Səbuhi Soltanov dəfn edilib – YENİLƏNİB

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