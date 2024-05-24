В Гёйчае похоронили шехида I Карабахской войны Сабухи Солтанова

В Гёйчайском районе завершилась церемония прощания с шехидом Сабухи Солтановым, считавшимся пропавшим без вести во время I Карабахской войны.

В Гёйчайском районе завершилась церемония прощания с шехидом Сабухи Солтановым, считавшимся пропавшим без вести во время I Карабахской войны.

Как сообщает верхнеширванское бюро Report, ранее он был похоронен как неизвестный шехид на Аллее шехидов в Гяндже.

Останки шехида были перезахоронены на Аллее шехидов Гёйчайского района.

В церемонии похорон приняли участие родственники шехида, должностные лица ИВ Гёйчайского района, сотрудники правоохранительных органов, военнослужащие и представители общественности.

Сабухи Сабир оглу Солтанов родился 21 мая 1967 года в городе Гёйчае. Он пропал без вести 22 января 1994 года в направлении Муровдаг в Кяльбаджарском районе.