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В село Сус Лачынского района выехала очередная группа бывших вынужденных переселенцев

В село Сус Лачынского района выехала очередная группа бывших вынужденных переселенцев В село Сус Лачынского района выехал очередной миграционный караван с бывшими вынужденными переселенцами.
Внутренняя политика
24 мая 2024 г. 06:37
В село Сус Лачынского района выехала очередная группа бывших вынужденных переселенцев

В село Сус Лачынского района выехал очередной миграционный караван с бывшими вынужденными переселенцами.

Как сообщает Report, семьи, ранее временно расселенные в общежитиях, санаториях, детских лагерях, недостроенных и административных зданиях в различных районах республики, выехали в родные края из Гарадагского района Баку.

На данном этапе в Сус возвращаются 39 семей в составе 140 человек.

В результате блестящей победы азербайджанской армии в Отечественной войне под руководством президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева у бывших вынужденных переселенцев появилась возможность добровольно, безопасно и достойно вернуться на родину спустя 30 лет.

Жители села выразили признательность главе государства и первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за всестороннюю государственную заботу, а также поблагодарили отважную азербайджанскую армию за освобождение наших земель от оккупации, пожелали упокоения душ шехидов, погибших во имя этой высокой цели.

Отметим, что в Сусе, с учетом выехавших сегодня лиц, обеспечено постоянное проживание 59 семей (215 человек).

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Версия на азербайджанском языке Laçının Sus kəndinə növbəti köç karvanı yola salınıb

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