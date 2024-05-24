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В Лачын к концу 2026 года планируется переселить более 12 тысяч человек

В Лачын к концу 2026 года планируется переселить более 12 тысяч человек В Лачын к концу 2026 года планируется переселить более 12 тысяч человек.
Внутренняя политика
24 мая 2024 г. 11:03
В Лачын к концу 2026 года планируется переселить более 12 тысяч человек

В Лачын к концу 2026 года планируется переселить более 12 тысяч человек.

Как сообщает Report, об этом заявил специальный представитель президента Азербайджана в Лачынском районе Масим Мамедов на церемонии презентации COP29 в Лачыне с участием членов аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса и военных атташе.

"С сентября 2022 года в Лачыне восстановлено более 700 домов и жилых комплексов. Мы гордимся тем, что разрушенный в период оккупации Лачын сейчас стал одним из красивейших уголков Азербайджана. Год назад первые семьи бывших вынужденных переселенцев вернулись сюда. Сегодня в Лачынском районе уже проживают более 730 семей", - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке 2026-cı ilin sonuna kimi Laçına 12 mindən çox insanın köçürülməsi nəzərdə tutulur

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