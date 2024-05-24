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Госкомитет по о работе с религиозными организациями провел акцию по посадке деревьев

Госкомитет по о работе с религиозными организациями провел акцию по посадке деревьев Государственный комитет по работе с религиозными организациями провел очередную акцию по посадке деревьев в местах религиозного поклонения в Шамахинском, Гобустанском, Агсуинском и Исмаиллинском районах.
Внутренняя политика
24 мая 2024 г. 18:31
Госкомитет по о работе с религиозными организациями провел акцию по посадке деревьев

Государственный комитет по работе с религиозными организациями провел очередную акцию по посадке деревьев в местах религиозного поклонения в Шамахинском, Гобустанском, Агсуинском и Исмаиллинском районах.

Как сообщили Report в Госкомитете, акция прошла в рамках объявленного в Азербайджане "Года солидарности во имя зеленого мира".

В частности, 23 мая была проведена акция вокруг комплекса Пирсаат Баба в Шамахы с участием председателя Госкомитета Рамина Мамедова, главы исполнительной власти Шамахинского района Таира Мамедова, религиозных деятелей и председателей религиозных общин.

В ходе акций были посажены саженцы деревьев и цветов, проведены работы по благоустройству.

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Версия на азербайджанском языке ФотоDini komitə ibadət yerlərində ağacəkmə aksiyası keçirib

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